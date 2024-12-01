Adıyaman'da seyir halindeki TIR alev aldı

Adıyaman’da seyir halindeki bir TIR alev alarak cayır cayır yandı.

Adıyaman'da seyir halindeki TIR alev aldı

Edinilen bilgilere göre, merkez Altınşehir Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında seyir halinde olan bir TIR alev aldı.

Aracın yandığını fark eden sürücü itfaiye ekiplerine bilgi vererek aracı yol kenarına aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı TIR'da ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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