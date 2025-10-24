Adıyaman'da şiddetli yağış: Tarlalar sular altında kaldı

Besni ilçesi Çakırhüyük Beldesi’nin Boybey Mahallesi ile Çakmak Köyü arasında gece saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışından dolayı dereler taştı.



Taşan derelerdeki sular tarım arazilerini ve bazı yolları sular altında bıraktı. Bölgedeki tarlalarda ciddi su birikintileri oluşurken, ekili alanlar zarar gördü.



Selden etkilenen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çakırhüyük Belde Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun tahliyesi ve ulaşımın sağlanması için çalışma başlattı.