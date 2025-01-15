Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi sol bacağından yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla A.M.K'yi sol bacağından yaraladı.
Yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
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