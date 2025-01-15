Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi sol bacağından yaralandı.

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bahçelievler Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayla A.M.K'yi sol bacağından yaraladı.

Yaralı, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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