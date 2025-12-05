Adıyaman'da silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde husumetli olan iki grup karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin K.(68), Regaip A. (27), Sadır G., (32), Mustafa A., (34) ve Remzi A., (51) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A. ile Remzi A.'nın durumlarının ağır olduğu ve tedavisinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.