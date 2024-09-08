Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 ölü

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 ölü

Mahmut Ökmen Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Abdurrahman Akay, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Çevredekiler tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Akay'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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