Adıyaman'da şüpheli çanta paniği

Adıyaman'da kaldırıma bırakılan sırt çantası, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Adıyaman'da şüpheli çanta paniği

Eskisaray Mahallesi’nde öğle saatlerinde Mimar Sinan Kültür Parkı önünde kaldırımda bir sırt çantasını görenler, bomba olabileceği şüphesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi.

Adıyaman'da şüpheli çanta paniği - 1

Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan sırt çantasından kıyafetler çıktı.

Polis, çantayı bırakan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay'da çek senet mafyasına operasyon: 4 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Hatay’da DAEŞ operasyonu: 10 tutuklama

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Antalya’da otomobil yangınında ölen Polonyalı turistlerin kimlikleri belli oldu

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Tuz yüklü TIR alev topuna döndü

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...