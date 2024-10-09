Adıyaman'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK'ya üye oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

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