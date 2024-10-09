Adıyaman'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, PKK'ya üye oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreste dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
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