Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü 'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla D.D'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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