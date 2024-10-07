Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da Mehmet Yalçın (37) yönetimindeki 48 VP 096 plakalı hafif ticari araç, Besni ilçesi Kızılin köyü yol ayrımında Erol B. (41) idaresindeki 27 ABR 961 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbarla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Yalçın'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı Erol B'nin tedavisi sürüyor.