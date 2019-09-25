Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Ekber E. idaresindeki 44 AU 005 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 08 AR 287 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Burunçayır köyünde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Güldane Türkmen yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.