Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Ekber E. idaresindeki 44 AU 005 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 08 AR 287 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Burunçayır köyünde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolculardan Güldane Türkmen yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Burunçayır köyünde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.