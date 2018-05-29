Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Memet Arslan (30) idaresindeki 02 FU 194 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Börgenek mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Çetin Arslan (25), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.