Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Memet Arslan (30) idaresindeki 02 FU 194 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun Börgenek mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Çetin Arslan (25), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.