Adıyaman'da trafoya çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Burunçayır köyü yakınlarında meydana geldi.

Ömür Ö., idaresindeki kamyonet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındak elektrik trafosuna çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Ömür Ö. ile yanında bulunan Cengiz Ö. ve Fatma Ö. yaralandı.

Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

