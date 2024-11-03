Adıyaman'da traktör devrildi: 6 kişi yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da traktör devrildi: 6 kişi yaralı

Adıyamanda'da traktör kazası meydana geldi.

M.K. (74) idaresindeki 80 KA 921 plakalı traktör, Salkımları köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve römorktaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Z.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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