Adıyaman'da üç araç birbirine girdi: Yaralılar var
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde, Fırat B.'nin kullandığı otomobil ile Kiyafet T. idaresindeki kamyonet ve Ömer K.'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüler ile araçlardaki dört kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yedi yaralı ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Adıyaman Besni