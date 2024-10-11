Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.



Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 399 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.