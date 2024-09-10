Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’ın İl Jandarma komutanlığı ekiplerince 1 adrese yapılan operasyonda esrar maddesi ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, madde kullanımını ve ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında B.U., isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 150 gram kubar esrar, 5 gram cannobiond, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

sonrası B.U., isimli şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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