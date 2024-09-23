Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonunda ekipler, belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda; 34 gram esrar, 160 gram kanbabinoid, 7 kök kenevir, 3 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

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