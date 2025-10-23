Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.