Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, sentetik ecza hapı, 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Adıyaman
- Tutuklama
- Uyuşturucu