Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı.

Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada bir valiz içerisinde 510 gram kannobinoid ile 7 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler valizin sahibi olan yolcular B.A., Y.T. ve M.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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