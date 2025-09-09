Adıyaman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yedi şüpheliden dördü tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yedi şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada 115 paket halinde 88,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan dördü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Üç zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Adıyaman
- Uyuşturucu