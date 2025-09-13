Adıyaman'da uyuşturucuya iki tutuklama

Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen K.A. ve K.A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.