Adıyaman'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman'da inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Örenli Mahallesi'nde yapımı süren konutlarda tesisat malzemelerinin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelinin H.A. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı ve çalınan malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler de polis tarafından sahiplerine teslim edildi.

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