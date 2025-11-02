Adıyaman'da yaralanmalı trafik kazası

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağında Yusuf Cem Ç.'nin kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü Yusuf Cem Ç., yaralandı. Yaralanan Yusuf Cem Ç., yaralandı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.