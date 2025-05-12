Adıyaman'da yaşlı adamın şüpheli ölümü

Adıyaman'da merkez Siteler Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Hacı Yavuz (86), evin bahçesinde asılı halde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Hacı Yavuz'u fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunuldu.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Hacı Yavuz'un cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Henüz bilinmeyen nedenle bahçede kendisini astığı iddia edilen yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.