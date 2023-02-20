Adıyaman'da yıkılan otelin ortağı serbest bırakıldı

Adıyaman'da depremde yıkılan ve gözaltına alınan Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı serbest bırakıldı.

Hakkında Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçunda arandığı tespit edilen Bozdoğan Otel'in ortaklarından Nazan Bağcı yolcu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda dün gözaltına alınmıştı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Bağcı daha sonra mahkeme sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bağcı, yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.