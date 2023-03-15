Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı

Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olan ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, Van'da Kapıköy Sınır Kapısı'ndan İran'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidi İran'a gitmeye çalışırken yakalandı
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Deprem fekaketinde 'da yıkılan bir sitenin müteahhidi olup, hakkında arama kararı bulunan S.T, Van'daki sınır kapısında yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da yıkılan bir sitenin müteahhidi S.T, dün İran'a gitmek için geldiği Kapıköy Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan arama kaydı bulunan S.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

S.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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