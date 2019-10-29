Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

Adıyaman'da yolcu taşıyan bir minibüs devrildi. Minibüste bulunan 13 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

trafik kazası.jpg
trafik kazası.jpg

Anadolu Ajansı 29.10.2019 - 14:17

Adıyaman'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman ile Kahta ilçesi arasında yolcu taşıyan Şevket Çakır yönetimindeki minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki 13 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, minibüste bulunan ve kaza sonrası yere düşen Türk bayrağını bir jandarma personelinin alıp öptükten sonra yeleğinin içerisine koyduğu görüldü.

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