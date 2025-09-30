Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Aynı aileden dört can kaybı

Adıyaman'da Selahattin S. idaresindeki yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta Karayolu'nun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.



Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.