Adıyaman'da zincirleme kaza
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 araç birbirine girerek zincirleme trafik kazasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 2 otomobil, 1 tanker ve 1 TIR çarpıştı.
Çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Adıyaman