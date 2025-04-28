Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki G., idaresindeki otomobil, Safiye Ç., idaresindeki otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçayı Köprüsü yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası Abdulbaki G., idaresindeki otomobil takla atarak ters döndü.

Yaşanan kazada sürücülerden Abdulbaki G., ile Safiye Ç., yaralandı. Her iki yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.