Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde Erol K. idaresindeki hafif ticari araç, Halil B. idaresindek otomobil ile Seydi Vakkas E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle araçlardan biri yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Umut E.’ye çarptı. Kazada yaralanan Umut E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.