Adıyaman’da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.