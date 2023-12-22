Adıyaman’da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

Adıyaman’da kırsal alanda devriye görevi yapan zırhlı araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 uzman çavuş yaralandı.

Adıyaman’da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı

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’da askeri aracın devrilmesi sonucu 3 uzman çavuş yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi yapan zırhlı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar Mehmet D., Emir Can K. ve Ramazan E. yaralandı.

Adıyaman’da zırhlı araç devrildi: 3 asker yaralı - 1 Yaralı askerler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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