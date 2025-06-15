Adıyaman'da 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.
Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Ali S.'ye, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük çocuk yaralandı. Oay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ali S.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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