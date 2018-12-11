Adıyaman Gerger'deki Şengil Köyü yakınlarında 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle gevşeyen kayalar karayoluna düştü.
Yol, kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapanırke karayolları ve belediyeye bağlı ekipler kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
Kahta ilçesi sınırlarındaki Cendere Çayı üzerindeki tarihi Cendere Köprüsü de kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü. Sürücüler, köprü yakınında durup fotoğraf çektirdi.
Sincik ve Gerger ilçelerinde de sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bu arada Sincik ilçesine kilometreye 103 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.