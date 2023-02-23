Adıyaman'daki binaların çökmesine neden olan hata: Betonda büyük taşlar

Yapı stokunun çok eski olduğunu ve incelenen binaların yüzde 95'inin 1998 yılından önce yapıldığını ifade eden Bal, "Beklenenin neredeyse 3 katı büyüklüğünde binalara kuvvetler gelmişti ve hatta bizim Türkiye'deki fay hatlarında çok yaygın görünmez ama düşey ivmeler de vardı. Yani yapılarımız sadece doğu, batı, kuzey, güney istikametinde değil. Aynı zamanda düşeyde de salınım yaşamışlardı." dedi.

Bal, bu durumun olmasının en büyük sebebini ise "İki defa arka arkaya meydana gelmesi ve tabi bu beklenenin çok üzerinde ivmeler kaydıydı. Biz bilim heyeti olarak öncelikle bu ivme kayıtlarını ve yapılara gelen kuvvetlere hesapladık" diye açıkladı.

"BÜYÜK TAŞLAR DEMİRLE BETONUN ARASINDAKİ ADERANSI ENGELLEDİ"

Dr. Ahmet Bal, inceledikleri binalarda bilinenin aksine deniz kumu olmadığını belirterek, "Binaları yıkan sebep bizim agre dediğimiz beton içerisindeki taşlar. Bunların belli boyutta olması lazım. Donatı aralığını yani 2 santimetreyi geçmemesi lazım. Bizim gördüğümüz 7-8, 10 santim çapında elenmeden kullanılmış agregalar vardı." dedi.

