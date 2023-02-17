Adıyaman'daki İsias Otel'in sahibi ve yöneticileri tutuklandı

Adıyaman'da onlarca kişiye mezar olan İsias Otel'in sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman'daki İsias Otel'in sahibi ve yöneticileri tutuklandı

'da onlarca kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı.

Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Adıyaman'daki İsias Otel'in sahibi ve yöneticileri tutuklandı - 1 İsias Otel enkazı

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Depremde yıkılan İsias Otel'de KKTC'li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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