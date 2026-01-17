Adıyaman'daki operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli isimden 14'ü tutuklandı
17.01.2026 14:44
Adıyaman'da, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak" ve "Nitelikli yağma" suçlarından 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
14 Ocak'ta yapılan operasyonda, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin tespitine yönelik 32 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
385 polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda tespit edilen tüm şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerle ilişkili ikamet, iş yeri ve araçlarda da aramalar yapıldı.
Aramalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ile döviz, çok sayıda çek, 7 adet pos cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Aramada 21 şüpheli ise gözaltına alındı.
21 şüpheli Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkan 21 şüpheli isimden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.