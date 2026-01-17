Adıyaman'daki operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli isimden 14'ü tutuklandı

Aramalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ile döviz, çok sayıda çek, 7 adet pos cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Aramada 21 şüpheli ise gözaltına alındı.

21 şüpheli Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 21 şüpheli isimden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.