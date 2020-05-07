Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 14 günlük karantina

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezi yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Daha önce ilçeye bağlı Aşağı Karakuyu, Gedikli ve Yeşilova köyleri karantina altındaydı. Ancak Gölbaşı genelinde vaka sayısı artmaya başladı.

Bunun üzerinde saat 24.00'ten itibaren tüm ilçe karantinaya alındı.

Gölbaşı'na giriş ve çıkışlar yasaklandı. 14 günlük süreçte fırın, eczane ve marketlerin ise açık olacağı öğrenildi.