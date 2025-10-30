Adıyaman'ın önemli yapıları arasında yer alıyor: 96 yıllık Alman Köprüsü’nde sonbahar güzelliği

Göksu Nehri üzerine 1929 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü ismi verilen 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğindeki 12 ayak ve 7 kemerden oluşan tarihi köprü, sonbaharda kartpostallık görüntüler sunuyor.