Adli emanet katibi 25 kilogram altın, 50 kilogram gümüşle kaçtı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu savcı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırdı.

Emanet büroda daha kapsamlı araştırma yapıldığında, emanetleri çalınan dosyaların göçmenlerin altın kaçakçılığı yapması olayından olduğu, başka dosyalardan çalınan herhangi bir şey olup olmadığı araştırılıyor.

YAKLAŞIK 25 KİLOGRAM ALTIN VE 50 KİLOGRAM GÜMÜŞ

Şu aşamaya kadar çalındığı tespit edilenler ise; Gram Altın: 9906 gram, Reşat altın: 49 adet, 438 kolye. 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 Arma altın, 167 adet tam altın, 606 bilezik, 1477 gram bilezik, 376 yarım altın, 1328 çeyrek altına, 40 cumhuriyet altını, 2701 gram takı, 487 ata altını, 6 adet gremse altın, 50 kilo gümüş, yani yaklaşık 25 kilogram altın 50 kilogram gümüş.

Kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilerek E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verilirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı E.T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan şüpheli K.D. işlemleri için emniyete götürülürken emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

Emanet büroda halen incelemenin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli K.D. hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında adliyede çalışan özel güvenliğin de tanık olarak dinlendiği, şüphelilerin kullandığı telefonların HTS kaydının istendiği ve kamera çalışmasının halen devam ettiği belirtildi.