Adli emanette 3 anahtar dönemi

Büyükçekmece, Adalar ve Konya'nın Kulu ilçesindeki adliyelerin adli emanet bürolarında art arda yaşanan üç soygun, adli emanet sisteminin güvenliğini tartışma konusu haline getirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, atılacak yeni adımlarla adli emanetlerin artık banka kasaları gibi korunacağını açıkladı.

ÜÇ ANAHTARLI SİSTEM GELİYOR

Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Tunç, "Bankalardaki uygulama ne ise adli sisteme de onu taşıyacağız." dedi.

Bankalardaki kasaların güvenliğinin üç anahtarla sağlandığını söyleyen Bakan Tunç, "Üç kişide üç anahtar oluyor. Üçünün bir araya gelmesiyle kasa açılıyor. Benzer bir uygulamaya yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Güvenli, istismara kapalı bir yapı kuracaklarını söyleyen Tunç, acil eylem planı kapsamında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan eksiklerin de tespit edilerek giderileceğini söyledi.