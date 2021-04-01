'Adli Görüşme Odaları'nın kullanımıyla ilgili genelge

Şiddet mağdurlarının ifadeleri, mağdurla failin bir araya gelmesinin engellenmesi için adli görüşme odalarında alınabilecek.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Adli Görüşme Odaları''nın kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderdi.



Genelgeye göre, şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için şiddet mağdurlarının ifadeleri ''Adli Görüşme Odaları''nda alınabilecek.



Daha önce çocukların ifadesi bu odalarda alınabiliyordu, şimdi uygulama kapsamı genişletilmiş oldu.