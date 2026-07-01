Adli kontrolle serbest bırakılmıştı, YouTube kanalı da erişime engellendi

Tamar Tanrıyar'ın gözaltına alındığı soruşturma , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada içeriği suç teşkil ettiği öne sürülen videolar nedeniyle başlatılmış; "Cumhurbaşkanı'na hakaret " ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamaları yöneltilmişti .

Adli süreç devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tanrıyar'a ait Siber Haber adlı YouTube kanalının erişime engellenmesine hükmedildi.

Kararın dün Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na (BTK) bildirildiği öğrenildi.

Tanrıyar hakkında daha önce de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yayınladığı videolar nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü dosyada “hakaret” ve “iftira” suçlamaları yer almıştı.

TAMAR TANRIYAR KİMDİR?

Tamar Oner, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Liseyi tamamladıktan sonra öğrenimini Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı; bu okulu ikinci sınıfta bıraktı, sinema ve dizi sektörüne yöneldi.

Oner, 2021 yılında eski spor ve magazin muhabiri Can Tanrıyar'la evlendi.