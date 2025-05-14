Adli ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2025 adli tatil tarihleri)

Türk hukuk sisteminde adli tatil tarihi her yıl gündeme gelmeye devam ediyor. Adli tatil, özellikle avukatlar için planlama açısından önemlidir. Duruşmaların azlığı nedeniyle tatil planları bu döneme göre ayarlanabilir. Peki, 2025 adli tatil ne zaman, hangi ayda başlayacak?



2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Adli tatil, yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanabildiği ve bazı yargı faaliyetlerinin durduğu belirli bir dönemdir.



Türkiye’de her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanır. Bu süreçte bazı davalar ve yargı süreçleri ertelenirken, istisnai durumlar dışında yeni duruşma açılmaz.



1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla adliyeler normal çalışma düzenine geri döner.

