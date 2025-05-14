Adli ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2025 adli tatil tarihleri)
Adli tatil, hukuk dünyasında görev yapan yargı mensupları ve avukatlar için oldukça önemli bir dönemi ifade eder. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan adli tatil, hem yargının dinlenmesini sağlar hem de dava süreçlerinde belirli bir durgunluk dönemine girilmesine neden olur. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Türk hukuk sisteminde adli tatil tarihi her yıl gündeme gelmeye devam ediyor. Adli tatil, özellikle avukatlar için planlama açısından önemlidir. Duruşmaların azlığı nedeniyle tatil planları bu döneme göre ayarlanabilir. Peki, 2025 adli tatil ne zaman, hangi ayda başlayacak?
2025 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Adli tatil, yargı mensuplarının yıllık izinlerini kullanabildiği ve bazı yargı faaliyetlerinin durduğu belirli bir dönemdir.
Türkiye’de her yıl 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanır. Bu süreçte bazı davalar ve yargı süreçleri ertelenirken, istisnai durumlar dışında yeni duruşma açılmaz.
1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla adliyeler normal çalışma düzenine geri döner.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
Her ne kadar adli tatil sürecinde birçok dava ertelense de, bazı yargılamalar bu dönemde de devam eder.
Adli tatilde görülebilecek davalar şunlardır:
- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi geçici hukuki koruma talepleri
- Nafaka davaları
- Velayet ve vesayetle ilgili acil işlemler
- Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tutukluluk incelemeleri
- İş mahkemelerinde açılan ve durumu aciliyet gerektiren bazı davalar
Bu sayede hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanır.
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