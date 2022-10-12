Adli sicil kaydı nasıl silinir? (2022 e-Devlet adli sicil kaydı sorgulama)

e-Devlet üzerinden adli sicil kaydı sildirme işleminin nasıl yapılacağına yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor. Adli sicil kaydının silinmesi için ilk olarak suçların üzerinden infazın tamamlanmış olması gerekiyor. Peki, adli sicil kaydı nasıl silinir?



ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?



e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor.



Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanıyor.



ADLİ SİCİL KAYDI DÜZELTME VE SİLME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN



ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ NE KADAR SÜRER?



Adli sicil kaydının silinmesi için ilk olarak suçların üzerinden infazın tamamlanmış olması gereklidir. Bu kapsamda suçun ve cezanın niteliğine göre silinmesi süresinde değişiklikler görülür.



5 ila 30 yıl arasında adli sicil kaydının silineceğini söylenebilir fakat tam süresi 5, 15 ve 30 yılları kapsamındadır.

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