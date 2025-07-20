Adli tatil başladı

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak.

Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.

Yeni adli yıl, 1 Eylül Pazartesi Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.