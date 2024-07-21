Adli tatil başladı mı? Adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatil takvimi

Adli tatil takvimi 20 Temmuz itibariyle işlemeye başladı. Adli tatil boyunca acil nitelik taşıyan davalar devam edecek. Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.



Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.



Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?



Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

