Adli tatil bitti mi, ne zaman bitiyor? Yeni adli yıl ne zaman başlayacak?

Adli tatilin ne zaman biteceği, davaları olan veya dava açmak için hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil dönemiyle birlikte Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapmaya başladı. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor? ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

YENİ ADLİ YIL NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak.



Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.



ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?



Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.



Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.



Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.