Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? (Adli tatil süresi)

Adli tatil tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler takvime çevrildi. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesinde adli tatil süresi yer alıyor. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek?

Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? (Adli tatil süresi)

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil takvimi temmuz ayında işlemeye başlayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Adli tatil ne zaman başlayacak/bitecek? (Adli tatil süresi) - 1

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK/ BİTECEK?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesine göre adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos'ta sona eriyor.

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