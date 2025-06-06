Adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatilde görülen davalar neler?
Adli yılın yoğun temposu sona ererken, hukuk dünyasında çalışanlar ve dava süreçlerinde taraf olan vatandaşlar “Adli tatil ne zaman başlıyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı. 2025 yılı adli tatil dönemi, mahkemelerin çalışma düzeninde geçici bir değişikliğe neden oluyor. Peki, 2025 adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatilde görülen davalar neler?
Adli tatil, mahkemelerin yaz dönemi boyunca belirli bir süreyle çalışmalarını kısıtladığı dönemdir. Bu süre zarfında, yargı faaliyetleri tamamen durmasa da, sınırlı bir şekilde devam eder. Hakim ve savcıların izin kullanabildiği bu süreçte, yargı sistemi daha az yoğun çalışır. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatilde görülen davalar neler?
ADLİ TATİL NE ZAMAN?
Adli tatil her sene 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta son bulur. Böylece 1 Eylül'de yeni adli yıl başlar. Hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise ilk iş günü adli yıl açılışı olur.
ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR
İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti
Nafaka
Soybağı
Velayet
Vesayet
Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi
İş davaları
Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler
İflas, konkordato, sermaye şirketleri yapılandırma işleri
Keşif
Tahkim
Çekişmesiz yargı işleri
İvedi işler
ADLİ TATİLDE SÜRELER
Adli tatilde görülemeyen davaların yasal süresi adli tatil dönemi içerisinde bitmiş ise bu işlerin süresi ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta (7 gün) uzamış sayılır.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzamış sayılır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre ise bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün (7 gün) uzamış kabul edilir.
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