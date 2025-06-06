Adli tatil, mahkemelerin yaz dönemi boyunca belirli bir süreyle çalışmalarını kısıtladığı dönemdir. Bu süre zarfında, yargı faaliyetleri tamamen durmasa da, sınırlı bir şekilde devam eder. Hakim ve savcıların izin kullanabildiği bu süreçte, yargı sistemi daha az yoğun çalışır. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? Adli tatilde görülen davalar neler?



ADLİ TATİL NE ZAMAN?



Adli tatil her sene 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta son bulur. Böylece 1 Eylül'de yeni adli yıl başlar. Hafta sonuna denk gelmesi durumunda ise ilk iş günü adli yıl açılışı olur.



ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR



İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti

Nafaka

Soybağı

Velayet

Vesayet

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi

İş davaları

Ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler

İflas, konkordato, sermaye şirketleri yapılandırma işleri

Keşif

Tahkim

Çekişmesiz yargı işleri

İvedi işler



ADLİ TATİLDE SÜRELER



Adli tatilde görülemeyen davaların yasal süresi adli tatil dönemi içerisinde bitmiş ise bu işlerin süresi ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta (7 gün) uzamış sayılır.



5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzamış sayılır.



2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre ise bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün (7 gün) uzamış kabul edilir.